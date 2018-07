Roger Machado faz diversos testes no Grêmio para estreia no Brasileirão Eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores há uma semana, o Grêmio ainda tenta juntar os cacos. Nesta quinta-feira, o técnico Roger Machado esboçou a equipe que vai começar o Campeonato Brasileiro no domingo, no Itaquerão, contra o atual campeão Corinthians.