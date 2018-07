Roger Machado fecha treino do Grêmio e mantém mistério na lateral esquerda

A principal dúvida está na lateral esquerda. Marcelo Oliveira está recuperado de lesão, mas não teve a volta à titularidade assegurada - disputa a posição com Marcelo Hermes. Na direita, sem poder contar com Edilson, suspenso, o treinador deve mandar a campo Ramiro. No entanto, Roger Machado relacionou Wallace Oliveira, que volta de contusão.

Quem também retorna ao time é o volante Maicon, que estava suspenso. Ele formará a dupla de marcadores no meio de campo ao lado de Walace, que defendeu a seleção brasileira na Copa América Centenário. O setor ofensivo contará com Douglas no meio de campo e um trio de atacantes com Giuliano, Everton e Luan.

O Grêmio vem de dois empates consecutivos e precisa reencontrar o caminho da vitória para permanecer no G4 do Brasileirão. Neste domingo, o time deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira (Marcelo Hermes); Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Confira os jogadores relacionados do Grêmio:

Goleiros - Léo e Marcelo Grohe

Zagueiros - Bressan, Geromel e Wallace Reis

Laterais - Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Meio-campistas - Douglas, Giuliano, Jailson, Kaio, Lincoln, Maicon, Ramiro e Walace

Atacantes - Batista, Bobô, Everton, Luan, Negueba e Tilica