Roger recua e clube deve esquecer processo O meia Roger baixou o tom de seu discurso após a ameaça de processo que sofreu por parte do presidente do clube paulista, Andrés Sanchez. Ao dizer que já sabia "como as coisas funcionam no Corinthians", o jogador provocou indignação na cúpula alvinegra. Ontem ele disse que se referia à pressão sobre os árbitros, mas negou que estivesse se referindo a um "esquema por debaixo dos panos".