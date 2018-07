Rogerinho comemora vaga olímpica: 'Um sonho que se concretiza'

"Muito feliz pela notícia, pela confirmação da Olimpíada. Acho que todo atleta pensa nisso a vida inteira. Sinceramente, eu não imaginava no começo do ano que poderia chegar a jogar uma Olimpíada, é um sonho que está se concretizando, então estou muito feliz com essa notícia e ser agora um atleta olímpico", festejou Rogerinho.

Atual número 89 do mundo, o brasileiro não conseguiu obter a vaga direta através da posição no ranking da ATP. Assim, precisou esperar pela relocação de vagas da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). E, por ser um representante da casa no Rio-2016, Rogerinho conquistou a classificação.

Para tanto, porém, Rogerinho precisava ser convocado para a Copa Davis para cumprir os pré-requisitos exigidos pela ITF. A entidade coloca como critério de qualificação à Olimpíada a participação em três confrontos da Davis durante o ciclo olímpico. Rogerinho já jogou dois - contra Espanha e Equador, ambos em 2014.

Portanto, precisava disputar mais um confronto para carimbar sua vaga. A confirmação veio nesta mesma quinta ao ser convocado para enfrentar o Equador, em Belo Horizonte (MG), de 15 a 17 de julho.

Do time brasileiro masculino, Rogerinho será o estreante da turma. Os outros convocados são Thomaz Bellucci e os duplistas Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá, que ainda aguarda aprovação da ITF para competir no Rio.

Já na equipe feminina, todas serão estreantes em Olimpíadas. Na verdade, o Brasil vai encerrar um jejum de 16 anos sem representantes na chave feminina de tênis. Teliana Pereira vai jogar em simples e nas duplas, ao lado de Paula Gonçalves.

"Disputar os Jogos Olímpicos é o sonho de qualquer atleta e por ser no Brasil se torna ainda mais especial. Tive o gostinho de conquistar a medalha de bronze no Pan do Rio em 2007, mas é claro que a Olimpíada é algo muito maior e por isso quero aproveitar cada momento", comemorou Teliana Pereira, número 1 do Brasil.

"Acho que é sonho de todo atleta de alto rendimento poder participar de uma Olimpíada e representar o teu país. Estou extremamente feliz, mais ainda porque vai ser em casa, o que vai ser mais especial ainda. É aproveitar muito esse momento, a energia de todo mundo que vai estar lá torcendo e fazer o meu melhor", festejou Paula Gonçalves.