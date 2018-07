Rogério Ceni admite: time procurou se poupar

SÃO PAULO - Rogério Ceni reconheceu que a atuação pouco empolgante do São Paulo nesta quarta-feira, no Morumbi, foi decorrente de uma estratégia para amenizar a maratona de jogos que o clube enfrenta, na disputa simultânea da Copa do Brasil e a fase decisiva do Estadual. Para o goleiro, a boa vantagem obtida em Goiânia permitiu ao Tricolor diminuir o ritmo em casa, de forma a evitar desgaste.

"Eles não estão apertando tanto. Podemos tocar a bola e passar o tempo, é isso que nos interessa", disse Ceni, no intervalo da partida. O camisa 1 são-paulino afirmou que o setor mais sacrificado tem sido o ataque, com a série de desfalques. "Estamos sem o Lucas e o Luis Fabiano ainda não conseguiu estrear. Os três meninos da frente (Ilsinho, Marlos e Dagoberto) estão correndo a cada três dias e vão cansar, não tem jeito."

Para Dagoberto, é hora de o time esquecer o cansaço. "Com a sequência que viemos tendo, fica meio puxado e até é normal segurarmos um pouco. Mas sábado tem outra pedreira e temos de estar 100%", disse o atacante. "O Santos é uma equipe boa de se jogar, vem há tempos num crescimento e tenho certeza que vai ser um grande jogo."

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e garantido nas semifinais do Paulista, o time de Carpegiani entrou em campo quatro vezes em 11 dias. A sequência, porém, deve ser ainda maior. Se avançar nas duas competições, a equipe poderá seguir atuando duas vezes por semana até o fim da Copa do Brasil, no dia 8 de junho - antes disso, em 22 de maio, começa o Campeonato Brasileiro.

ESPN - São-paulinos admitem cansaço pelo excesso de jogos

