Rogério Ceni assume papel de assistente de interino

SÃO PAULO - A boa atuação de Rivaldo no retorno ao time titular do São Paulo foi uma vitória pessoal de Rogério Ceni no triunfo sobre o Cruzeiro (2 a 1), no Morumbi.

Principal responsável pela aposta no meia, Ceni assumiu em caráter extraoficial o papel de auxiliar de Milton Cruz.

No último jogo, ele orientou o interino sobre alterações no decorrer da partida. "Pensamos igual em termos de jogadores e esquema tático", disse Milton.

Sobre a contratação do substituto de Carpegiani, porém, o goleiro garante que não vai dar palpites. "Cada um exerce sua função. Eu sou atleta, eles (diretoria) sabem quem contratar. Não sei nem os nomes que cogitam", afirmou o goleiro.

Novo técnico. Paulo Autuori é o preferido da diretoria, mas terá de negociar a liberação com o Al-Rayyan, do Catar. Outro nome forte é Dorival Júnior, do Atlético-MG. "Temos seis nomes", disse o diretor de Futebol Adalberto Baptista, ao canal Bandsports. Nesta terça-feira, o meia argentino Marcelo Cañete deve fazer exames médicos no clube e poderá ser anunciado.

