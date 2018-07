Rogério Ceni falha, mas ninguém critica o capitão A constatação é clara para quem assiste às imagens do terceiro gol santista no clássico ontem: uma falha de Rogério Ceni foi decisiva para o santista Durval marcar. Mas ninguém no clube, nem mesmo o goleiro, admitiram que um erro individual botou abaixo o esforço de uma reação durante um segundo tempo com um homem a menos diante de um grande adversário.