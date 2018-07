Rogério deve ficar fora da estreia

Ele sofreu um estiramento no ombro direito e fará um trabalho de recuperação. Ontem, um exame de ressonância magnética detectou o problema. "Antes do treinamento de domingo o Rogério reportou uma forte dor no ombro direito, muito limitante e por conta disso iniciamos tratamento no Reffis e fizemos a ressonância, que detectou um estiramento em um dos ligamentos do ombro direito", explicou o médico José Sanchez ao site oficial do São Paulo.

O jogador já vinha sentindo muitas dores na região, tinha dificuldade para fazer movimentos com o braço e acabou nem participando do treinamento da equipe. Sem o capitão em campo, Denis ganhará uma nova chance de mostrar seu valor.

Nas últimas temporadas, Rogério bateu o recorde no clube de 133 partidas seguidas e deixou o amigo no banco por todo este período. Tanto que o reserva, que chegou ao clube em 2009, tem apenas 24 partidas disputadas pelo clube.

Rogério já está com o ombro imobilizado, foi medicado e está fazendo tratamento fisioterápico. Mas, mesmo os mais otimistas não acreditam numa recuperação rápida do capitão são-paulino. "Ele será reavaliado novamente no final da semana, mas por causa do pouco tempo, provavelmente não deve participar da partida", completou Sanchez, que preferiu não definir o tempo de recuperação. / P.F.