Rogério faz de pênalti e São Paulo empata fora O empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, ontem no Serra Dourada, só não entrou na lista dos jogos obscuros do São Paulo neste Campeonato Brasileiro porque o goleiro Rogério Ceni marcou o gol da equipe, em cobrança de pênalti, passou a somar 93 em sua carreira e alcançou o atacante Dodô (atualmente na Portuguesa) como o 19.º artilheiro na história do clube. Elias, que está sendo sondado pelo clube do Morumbi, fez o gol do time goiano, que vai precisar empatar no com o Vitória, na última rodada, no Barradão, para seguir na Série A.