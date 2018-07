Roma aprova oficialmente sua candidatura para organizar Jogos de 2020

ROMA - A Prefeitura de Roma aprovou nesta quinta-feira por 51 votos a favor, dois contra e duas abstenções a resolução que autoriza a apresentação da capital da Itália como candidata aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2020.

A partir do momento em que foi aprovada a candidatura, já foi autorizado um orçamento de um milhão de euros durante cada um dos três próximos anos.

Roma se tornou a terceira cidade a se candidatar para organizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2020, após Istambul e Madri apresentarem também seus projetos.

Em maio de 2012, a Comissão executiva do COI escolherá entre as cidades quais delas passarão à segunda fase, já em qualidade de candidatas oficiais. E, finalmente, no dia 7 de setembro de 2013 será eleita a sede dos Jogos Olímpicos de 2020.