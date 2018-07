Roma decepciona em casa e Juve retoma liderança

A Juventus provou mais uma vez que a sua ressurreição nesta temporada é mesmo para valer. A equipe de Turim foi até capital italiana arrancar um empate da Roma e voltar à liderança do Campeonato Italiano.

Com o 1 a 1 no Estádio Olímpico, a Juve chegou aos mesmos 30 pontos da Udinese, mas com um saldo de gol melhor.

Para a Roma, o resultado foi decepcionante. Primeiro, porque, além de sair na frente e ceder o empate no segundo tempo, o time do técnico espanhol Luis Enrique ainda teve a chance de fazer o segundo gol, mas Totti desperdiçou um pênalti.

Depois, porque agora a distância para a primeira colocação continua um verdadeiro abismo -12 pontos.

A Roma, que montou um time para disputar o título, ocupa apenas a nona posição e hoje pode até ser ultrapassada pela Inter de Milão, que enfrenta a Genoa e vem se recuperando do péssimo início de campeonato.

O time romano saiu na frente ontem, com gol de De Rossi, aos 6 minutos de jogo. À frente no placar, a equipe da casa soube controlar bem o adversário durante toda a primeira etapa da partida.

Mas, na segunda, depois de levar o empate (Chiellini, de cabeça, fez o gol da Juve, aos 16 minutos), e ,em seguida, desperdiçar o pênalti, a Roma perdeu o comando do jogo e não conseguiu reagir.

Inglaterra. O Manchester City teve sua invencibilidade quebrada, ontem, pelo Chelsea. O líder do Campeonato Inglês foi a Londres e perdeu de virada por 2 a 1. Apesar do tropeço, o City mantém dois pontos de vantagem sobre o United (38 a 36) na classificação. Já o Chelsea saltou do quinto para o terceiro lugar (31 pontos).