Roma sai na frente na luta por vaga na final

A briga pela vaga na final da Copa da Itália continua aberta entre Roma e Inter. O time da capital ganhou ontem por 2 a 1, mas se a equipe de Milão vencer por 1 a 0 em casa dia 17 de abril estará classificada.

A Roma foi bem superior no primeiro tempo. O problema é que repetiu um erro que tem lhe custado muitos pontos no Campeonato Italiano: perdeu chances claras para marcar. Construiu 2 a 0 em pouco mais de meia hora com gols de Florenzi e Destro, e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais folgada. Mas falhou nas finalizações e, para piorar, levou um gol de Palacio aos 44 minutos numa desatenção do miolo de zaga formado pelo ex-corintiano Marquinhos e pelo argentino Burdisso.

Na segunda etapa a Inter melhorou. O técnico Andrea Stramaccioni abandonou o esquema com três zagueiros e ganhou o apoio pela direita do lateral japonês Nagatomo. Se tivesse mais peso no ataque (Cassano e Milito não ficaram nem no banco porque estão machucados) o time poderia ter conseguido um resultado melhor.

O lance mais perigoso foi criado pelo meia argentino Alvarez. Dentro da área, ele cortou dois zagueiros da Roma e foi travado na hora do chute.

"Nada está decidido. Gostei de nosso rendimento no segundo tempo", disse Andrea Stramaccioni.

No lado da Roma, o técnico Zdenek Zeman lamentou a falta de pontaria de seus jogadores. "O primeiro tempo poderia ter acabado 4 a 0. Treinamos muito, mas até nos treinos perdemos gols na pequena área."

Buffon renova. A diretoria da Juventus deu ontem uma bela notícia para a torcida: o goleiro Buffon, que segunda-feira completará 35 anos, renovou contrato até junho de 2015. "Em nenhum momento passou pela minha cabeça deixar o clube. Para mim, a Juventus é um estilo de vida."