Roma supera Udinese e fatura 8ª vitória seguida no Italiano Sem se abalar com a queda recente na Liga dos Campeões, a Roma manteve neste domingo a boa sequência que vem emplacando no Campeonato Italiano. Mesmo atuando fora de casa, derrotou a Udinese por 2 a 1 e acumulou a oitava vitória consecutiva, mantendo-se próximo do vice-líder Napoli.