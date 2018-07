A Roma tinha tudo para se garantir na liderança do campeonato, mas perdeu da Sampdoria, de virada, por 2 a 1, e viu a Internazionale sobrar na ponta (73 a 71 pontos), a três rodadas do final. Pazzini (2) fez os gols da Samp. Totti (foto) marcou para a Roma, no Olímpico.