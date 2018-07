Roma vacila no final, mas vence o clássico com Milan A Roma venceu o Milan no Estádio Olímpico por 4 a 2, em clássico que terminou eletrizante. O time da casa fez três gols de cabeça sobre a equipe de Robinho (que deixou o campo vaiado): dois de Lamela e um de Osvaldo; Burdisso completou. O Milan só esboçou uma reação nos minutos finais (após a expulsão do brasileiro Marquinho), com gols de Pazzini (pênalti) e Krkic. A Roma passou a somar 32 pontos e a pensar em algo mais importante na temporada. Já a Lazio terminou o ano na vice-liderança com 36 pontos após a vitória sobre a Sampdoria por 1 a 0, gol de Hernanes. O time romano tomou a posição da Internazionale, que empatou em casa com a Udinese por 1 a 1 e tem 35 pontos.