Com uma virada emocionante, a Roma venceu a Lazio por 2 a 1 e reassumiu a liderança do Italiano com um ponto a mais que a Inter de Milão (71 a 70). O destaque foi o atacante Vucinic, autor dos dois gols da vitória. Já o Milan voltou a decepcionar: perdeu de virada para a Sampdoria por 2 a 1.