Román sonha repetir escola paraguaia

O ex-jogador do River Plate diz que mede 1,77 m, apesar de aparentar ser menor. No Palmeiras, ele espera dar a volta por cima após cair em desgraça com a torcida de seu ex-time ao cometer um pênalti na partida que determinou o rebaixamento do River à Segunda Divisão argentina.

"É injusto alguém levar a culpa por tudo. Ficou uma tristeza, mas agora espero ressurgir na carreira", comentou. "Agora é tentar recuperar o futebol que eu vinha jogando antes."

Román quer alcançar também um sucesso que seus conterrâneos fizeram no Palmeiras. Aliás, essa é uma das poucas coisas que o zagueiro sabia sobre seu novo clube. "Conheço os paraguaios que jogaram aqui e ganharam títulos, como o Gamarra e o Arce", lembrou. / D.A.B.