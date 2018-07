Romarinho afirma que time 'ficou devendo'

O Corinthians começou o jogo com três atacantes, Tite mudou o time no segundo tempo e colocou mais um - Jorge Henrique -, mas nem todo o poderio de fogo foi suficiente para mudar o placar de 1 a 1 construído no primeiro tempo ontem no Pacaembu.

"Ficamos devendo. Melhoramos um pouco no segundo tempo, mas podemos melhorar. Acho que o time sentiu a falta de entrosamento. Vamos buscar mais no próximo jogo", admitiu o atacante Romarinho.

Pelo cronograma da comissão técnica, esse foi o último jogo que titulares foram poupados e a partir da próxima rodada, sábado, contra o Vasco, Tite vai voltar a escalar seus principais jogadores.

A ideia é azeitar o time para o Mundial. Isso se faz necessário principalmente para melhorar o rendimento dos atacantes, em especial de Paolo Guerrero, o peruano que joga de centroavante.

Não faltaram chances para ele marcar pelo menos um gol. Mas em nenhuma delas ele levou perigo e na única vez em que esteve perto de fazer um gol ele chutou fraco, em cima de Marcelo Lomba - Douglas estava livre, pedindo a bola e poderia ter marcado.

Dois jogadores se contundiram. Com três minutos de jogo, Denner torceu o joelho direito. Aos 12 do primeiro tempo, Wallace sentiu uma fisgada na coxa.

Gafe. Por pouco o Corinthians não infringiu o regulamento do Campeonato Brasileiro por ter inscrito um estrangeiro a mais no banco de reservas. À pressas um deles foi cortado. Claro, sobrou para chinês Zizao. A primeira lista de atletas que ficariam no banco foi divulgada com Zizao e o peruano Ramírez. Como o também peruano Guerrero e o argentino Martínez estavam entre os titulares, seriam quatro estrangeiros relacionados para a partida - e só três são permitidos segundo as regras do Campeonato Brasileiro.

Alertado por repórteres de rádio, o clube refez a lista momentos antes do jogo. Zizao foi trocado Chiquinho. Antes de o jogo começar, Tite admitiu o vacilo.

"Foi erro, eu tinha deixado ele (Zizao) no banco, errei e tirei", disse o treinador.

Mais uma vez cortado até do banco de reservas, Zizao, idolatrado mesmo sem jogar, ficou na arquibancada do Pacaembu e distribuiu autógrafos.

O regulamento da CBF prevê perda de três pontos, mais os pontos conquistados na partida, para escalação de atleta irregular.