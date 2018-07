Romarinho cresce e será titular em Minas

Ele foi o improvável herói da final da Libertadores na Bombonera e agora é titular absoluto do ataque do Corinthians. Hoje, contra o Cruzeiro, às 22h, Romarinho será a esperança de gols como único atacante confirmado para o confronto em Varginha.

O jogador de 21 anos fará dupla de ataque com Danilo porque o time está esfacelado. São nada menos que doze jogadores sem condições de atuar, alguns deles porque ganharam folga depois que Tite decretou que a missão do time no Brasileiro se encerrou. São tantas mudanças que até Zizao poderá estrear.

"A ascensão do Romarinho me surpreendeu, sim", confessou Tite ao Estado. "Ele se adaptou muito rápido, mas isso não é normal. A ascensão do Paulinho foi normal já que ele levou tempo para ser titular. A ascensão do Romarinho é que foi anormal."

Após a conquista da Libertadores, o clube foi atrás de reforços. O principal nome foi o de Paolo Guerrero, atacante peruano que joga na seleção de seu país e que estava na Alemanha. Tite projetava um ataque com Guerrero, centroavante fixo e que faz bem o pivô, ao lado de Emerson Sheik, como jogador de velocidade pelos lados do campo. Seria o ataque do time no Brasileirão e no Mundial de Clubes. A dupla, no entanto, nunca jogou junta.

Hoje mais uma vez eles estão fora do jogo. Emerson Sheik está machucado e pouco atuou depois dos dois gols na finalíssima na Libertadores contra o Boca. Guerrero alternou contusões e convocações, como agora. Assim, Romarinho deu o bote.

Mesma formação. Mesmo sem ter vencido o Flamengo na última rodada, o Cruzeiro vai entrar em campo com praticamente a mesma formação. A única alteração será o retorno de Thiago Carvalho à zaga no lugar de Mateus.

O técnico Celso Roth manterá o ataque com Anselmo Ramon e Martinuccio em vez dos titulares Borges e Wellington Paulista. "Parece contradição, mas não é. O momento do Anselmo Ramon é melhor. E a questão de ser goleador depende da sequência. Vamos esperar que Anselmo alcance isso", declarou o técnico.