Romarinho mais perto de ser titular no Mundial

SÃO PAULO - Romarinho está na frente na corrida para ser titular no Mundial, ao lado de Emerson, em dezembro. Mas terá de ser mais objetivo nos jogos para se garantir na última vaga aberta.

Tite aprovou a postura do time no 1 a 1 diante da Portuguesa, sábado, no Canindé. Elogiou a apresentação, com uma ressalva: os jogadores da frente precisam finalizar mais, arriscar.

Destaque diante dos lusos por sua ousadia na hora de partir para cima dos defensores, Romarinho levou um puxão de orelha por não tentar concluir depois de passar pelo defensor.

Tite quer o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro (marcou seis vezes), com mais fome de gol. Mesmo com o atacante levando perigo em dois lances no jogo. "Falei para ele ter mais objetividade. Quando limpar o primeiro, tem de ser mais cirúrgico, ter sangue nos olhos, faca nos dentes. Esse processo ele vai ter até o Mundial", acredita Tite.

Dias atrás, Romarinho foi sincero ao não se achar titular. Ele se colocava atrás de Jorge Henrique (está machucado) e do peruano Guerrero (agora na seleção). Mas como não fica fora dos jogos, está ganhando a concorrência.

"Todos têm condições e vou ter coerência. É dentro do campo, no treino que se decide, mas não se machucar conta, esse é um critério. Ganha espaço quem entra e perde quem sai", informa Tite.

Hoje Emerson faz exame no joelho direito. Mas os médicos acham que ele volta em, no máximo, um mês.