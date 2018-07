Romário afirma que Del Nero é 'a grande praga do nosso futebol'

Neste sábado, o Estádio da Serrinha, sede do Goiás, recebe uma partida especial, o 'Jogo Solidário', confronto festivo que será disputado entre os amigos de Romário e os amigos de Alex Dias. No Centro de Treinamento do Goiás, horas antes da festa, Romário conversou com a imprensa, e seus comentários foram direcionados à Marco Polo Del Nero, presidente licenciado da CBF, à própria Confederação Brasileira de Futebol, ao técnico Dunga e também a Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções. Romário deixou o terno e gravata da ocupação de senador e voltou a ser o Baixinho dos campos de futebol, de língua afiada e intimidade com a bola.

O ex-jogador disparou críticas aos que convivem na CBF, mas enalteceu o técnico Tite ao comentar sobre sua postura diante das sondagens que recebeu para comandar a seleção brasileira. Para ele, o comandante do Corinthians acertou em dizer um 'não' para a CBF, porque o treinador que almejar trabalho digno e decente na seleção, não pode compactuar com o cenário atual e seus comandantes.

"No momento, a CBF está desgovernada, não sabe quem manda. O triste é a gente ler e ouvir que o Dunga e o Gilmar foram à CBF conversar com o Marco Polo Del Nero. Quem é, ou quem foi Marco Polo Del Nero no futebol? Principalmente porque está afastado da CBF. Só pessoas que realmente têm apego ao cargo poderiam acatar e aceitar determinadas ordens desse senhor, que é a grande praga do nosso futebol", alfinetou.

Romário, hoje senador do PSB-RJ, ainda completou seus argumentos dizendo que "se a gente não tiver a possibilidade de dizer, passar para as pessoas, tudo aquilo que a gente quer, principalmente as verdades, não adiantaria ser senador da República."

Os comentários não pararam por aí e as declarações se estenderam até para a denúncia que Dunga e Gilmar fizeram contra ele. "Eu já fiz, regimentalmente, o que tinha de fazer em relação ao Conselho de Ética" e "o que falei deles eu repito, são pessoas que não fazem bem ao futebol. Hoje o nosso futebol é o sétimo da lista na Fifa, isso é uma vergonha." Dunga é o treinador da seleção, e Rinaldi seu braço-direito.

As últimas palavras ainda foram sarcásticas para a dupla. Romário disparou: "um deles foi campeão do mundo jogando (Dunga) e o outro foi o cinegrafista da Copa do Mundo (em 1994, nos Estados Unidos, quando sua posição era de terceiro goleiro)."

AMIGOS DE ROMÁRIO X AMIGOS DE ALEX DIAS

O 'Jogo Solidário' está marcado para este sábado, às 16h, no Estádio da Serrinha. Para entrar no jogo os torcedores terão de trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um ingresso. A Apae e o Hospital do Câncer foram divulgadas como algumas das instituições que serão beneficiadas com a arrecadação. Alguns dos jogadores confirmados para o evento são: Alê, Bruno Reis, Denilson, Flávio Conceição, Fabão, Gabriel, Iranildo, Josué, Júnior Baiano, Kléber Guerra, Lira, Mauricinho, Maurinho, Paulo Nunes, Túlio Maravilha, Thiago Coimbra, Válber e Wilson Goiano.