Romário faz duras críticas ao governo

O principal desapontamento de Romário foi a ausência de pessoas ligadas à Lei Geral da Copa, como o presidente da comissão, Renan Filho, e o relator, Vicente Cândido. O encontro de Dilma e Blatter teve a participação de Pelé, embaixador do Brasil na Copa, de Ronaldo, integrante do Comitê Organizador Local, e do ministro Aldo Rebello, do Esporte.

O ex-atacante ainda questionou a forma como tem sido conduzida a organização da Copa e os atrasos nas obras, que, segundo ele, levariam "ao maior roubo da história do Brasil". De acordo com Romário, "o governo está enganando o povo" e se, continuar assim, o País "passará vergonha".

Craque da Copa de 1994, Romário tem se notabilizado pela contundência nas críticas à política esportiva do País, principalmente em relação ao Mundial de 2014. "Brasileiros, continuem cobrando e se manifestando porque essa palhaçada vai piorar quando tiver (estiver faltando) 1 ano e meio da Copa. O pior ainda está por vir, porque o governo deixará que aconteçam as obras emergenciais, as que não precisam de licitações. Aí vai acontecer o maior roubo da história do Brasil", escreveu.