Ronaldinho Gaúcho aceita entrar em álbum até de graça

Na negociação para permitir o uso de sua imagem no álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, o craque Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, não quis nem ouvir os valores. Vilson Manfrinati, assessor da divisão de futebol da Panini, conta que ele atendeu aos apelos do filho. "O João disse que queria ver o pai no álbum. O Ronaldinho é um cara fantástico", conta.

Com 540 atletas dos times das Séries A e B, o produto que chegará domingo para os torcedores traz muitas novidades. A principal delas é que o número de cromos especiais aumentou: agora são 120 no total, incluindo os escudos, mascotes e o craque de cada equipe. "Nós fizemos uma pesquisa com colecionadores e uma das coisas legais é que o álbum tem a ilustração de desenhos à mão dos uniformes inteiros dos times", diz Manfrinati.

Haverá oito figurinhas autografadas: Valdivia (Palmeiras), Juninho (Vasco), Maicosuel (Botafogo), Ricardinho (Bahia), Júlio César (Corinthians), Paulo Henrique Ganso (Santos), Deco (Fluminense) e Rivaldo (São Paulo). "Mas apenas 10% das figurinhas de cada jogador têm o autógrafo", explica Vilson.

A expectativa da Panini é vender 30 milhões de envelopes em todo País. Domingo, o álbum estará encartado na edição do Estado. "Serão distribuídos 1,3 milhão de álbuns. E posso garantir que não tem figurinha difícil", avisa Manfrinati.