Ronaldinho, o craque do Rio Invicto na temporada, campeão da Taça Guanabara, na semifinal da Taça Rio e nas oitavas de final da Copa do Brasil - na quarta-feira, pega o Horizonte-CE. Além do bom futebol apresentado em campo (14 vitórias, 4 empates e 30 gols anotados), o clube da Gávea causou frisson também longe das quatro linhas, com a contratação de mais impacto no ano: Ronaldinho Gaúcho. O craque, aliás, marcou o gol do título da Taça Rio, na vitória por 1 a 0 sobre o Boavista.