Ronaldinho por mais um ano

Segundo o empresário, uma das condições exigidas por Ronaldinho para continuar no clube era a participação na Libertadores da América do ano que vem, o que já está garantido. Embora Assis não fale sobre dinheiro, o novo salário do craque deverá ser de aproximadamente R$ 500 mil por mês, além da possibilidade de receber prêmios extras por conquistas - hoje ele recebe R$ 300 mil mensais.

Ronaldinho chegou ao Atlético no meio deste ano após sair do Flamengo em litígio com a diretoria.