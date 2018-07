Ronaldinho renova contrato até fim de 2013

A renovação de contrato encerrou especulações de que o jogador poderia atuar em 2013, por exemplo, pelo Fluminense. Na última terça, o meia Deco, ex-companheiro de Barcelona, disse que ele seria "mais do que bem-vindo" no time carioca.

Após assinar a renovação de contrato, Ronaldinho será o grande trunfo do Atlético-MG para a Taça Libertadores de 2013, na qual o time ainda tem esperança de conquistar a vaga direta para a fase de grupos. Para isso, a equipe mineira precisa vencer o Cruzeiro no domingo e torcer para que o Grêmio no máximo empate com o Inter, no Olímpico, em outro clássico da rodada final do Campeonato Brasileiro.

Ronaldinho recuperou o seu bom futebol depois de atravessar um período ruim pelo Flamengo no início da temporada, antes de sair do clube carioca de forma bastante conturbada. E, na equipe mineira, resgatou o prestígio e o carinho dos torcedores após entrar em conflito com os flamenguistas. Saiu brigado do clube rubro-negro e só conseguiu vestir a camisa atleticana graças a uma liminar conquistada na Justiça do Trabalho do Rio.