Ronaldinho ressurge com gols e genialidade

Descrença e pessimismo cercaram a volta de Ronaldinho Gaúcho ao futebol brasileiro. Críticos e torcedores tinham na memória o jogador desinteressado e desgastado pela vida noturna que pouco fez no Milan e parecia em irreversível declínio. Mas, na quarta-feira à noite, o camisa 10 do Flamengo fez jus ao título de duas vezes o melhor do mundo.

Com atuação histórica, liderou a equipe na virada improvável por 5 a 4 sobre o Santos depois de estar em desvantagem de 3 a 0. O Brasileiro tem sido palco de boas apresentações do craque, artilheiro com oito gols.

A torcida, que chegou a vaiar o craque no período de quatro empates consecutivos do Flamengo, quando suas noitadas ganhavam mais destaque que as gingas com a bola, mostrou ontem à tarde que tem nele seu grande ídolo quando corresponde em campo.

No desembarque da delegação no aeroporto Santos Dumont, euforia e emoção de mais de 100 torcedores. Fotógrafos caindo ao chão, o astro cercado por microfones e câmeras e gritos de apoio. Parecia conquista de título. "É muita alegria. Flamengo é Flamengo. É lindo", vibrava Ronaldinho.

O momento é realmente para se celebrar. O meia começa a reconquistar os incrédulos e seus gols e assistências levam alguns especialistas a cogitar o impensável no início do ano: nova convocação para a seleção brasileira.

Os oito gols e outras tantas assistências têm contribuído para o Flamengo ostentar o melhor ataque do Nacional. Quem acompanha os jogos observa nova disposição no craque. "Os números mostram isso. Desde que cheguei, sofremos apenas uma derrota. Estou brigando pela artilharia, e a equipe está entre as quatro primeiras", apontou o meia.

Muitos no clube creditam a Vanderlei Luxemburgo o crescimento de Ronaldinho. Não tanto por questões táticas, mas pelas cobranças que tem feito ao capitão rubro-negro sobre sua responsabilidade em campo e a possibilidade de voltar a ser lembrado por Mano Menezes.

Luxemburgo teve algumas conversas com Gaúcho desde o início do ano, mas nenhuma tão séria quanto a empreendida depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo, na quinta rodada.

Ao ser substituído, Ronaldinho foi muito vaiado. O bate-papo acordou o meia, que comandou o time nos 4 a 1 sobre o Atlético-MG na rodada seguinte e em outros bons jogos. "O importante é que estou de bem com a torcida e a torcida está de bem comigo", disse o craque.