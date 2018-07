Ronaldinho só fala em 2013 após Brasileiro

"É muito bom receber elogios e ver meu trabalho reconhecido por grandes clubes. Demonstra que consegui dar a volta por cima", disse. "Mas ainda restam três jogos muito importantes e só depois vou me concentrar no que farei ano que vem", disse o jogador, de 32 anos, referindo-se aos confrontos com Atlético-GO (em casa), Botafogo (fora) e o clássico com o Cruzeiro na última rodada. Para se garantir na fase de grupos da Libertadores, o Atlético precisa ficar em segundo na classificação. Atualmente, é o terceiro, atrás do Grêmio e do campeão Fluminense.