Ronaldinho vai bem. E Pato dá show para Mano, em Milão

O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, foi ao Estádio San Siro, em Milão, para ver um show de Pato, nome certo de sua equipe na Copa do Mundo de 2014. Ele viu. E o treinador assistiu também a um bom desempenho de Ronaldinho Gaúcho, que ainda luta para cair nas graças de Mano e voltar à seleção. Pato marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Chievo, que também teve gol de Robinho. E Ronaldinho voltou a mostrar seu talento para a torcida italiana.

Com a quarta vitória no Campeonato Italiano, o Milan chegou à liderança, com 14 pontos. Agora o time vai ficar torcendo contra as equipes concorrentes, que atuam hoje.

Pato, em fase de ascensão, está se entrosando cada vez mais com Ronaldinho e também com o atacante sueco Ibrahimovic. "Estou voltando depois de uma contusão. Joguei pela seleção brasileira e também pelo Milan. Estou feliz por ter marcado dois gols, mas mais pela vitória do Milan", declarou o brasileiro.

Aparentemente, o Milan ganhou fácil. Mas não assim. O Chievo também criou chances e obrigou o goleiro Abbiati a fazer várias defesas. E no final, quando o Chievo pressionava para tentar o empate, brilhou a estrela de Ronaldinho Gaúcho que serviu a Robinho para driblar o goleiro e chutar para o gol vazio, fazendo 3 a 1.

Também ontem, a Roma venceu o Genoa por 2 a 1. Hoje, a Lazio de Hernanes visita o Bari e só a vitória interessa para voltar à liderança. A Inter sai para enfrentar o Cagliari. Outros jogos: Juventus x Lecce, Sampdoria x Fiorentina, Catania x Napoli, Palermo x Bologna, Cesena x Parma e Brescia x Udinese.