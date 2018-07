Ronaldo assume papel de garoto-propaganda

Ele atua junto com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que é também o comandante do comitê. "A minha principal missão é fazer com que o povo brasileiro acredite nisso (no Mundial). Fazer com que o brasileiro fique orgulhoso de receber a Copa do Mundo, que é o maior evento do mundo", disse Ronaldo em entrevista coletiva em Brasília, após encontro com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.

Ronaldo demonstrou irritação por ser questionado três vezes por jornalistas se teria também a responsabilidade de tomar decisões dentro do Comitê.

O ex-jogador não respondeu nas duas primeiras vezes e desabafou na terceira: "Já havia respondido essa pergunta na última entrevista, mas ela insiste em voltar".

Ronaldo, que nos gramados ganhou o apelido de "Fenômeno", afirmou que terá atribuições "burocráticas" e revelou que um terceiro integrante fará parte do COL, sendo formado, assim, um colegiado para tomar as "decisões estratégicas" necessárias ao órgão.

"Só estamos no aguardo de escolher mais um membro para o conselho. Seremos três: eu, Ricardo Teixeira e mais um. Aí teremos que tomar as decisões juntos e até em algumas questões no voto."

Imagem. Tentando cumprir seu papel de marqueteiro da Copa, Ronaldo repetiu o discurso de unidade entre as partes envolvidas na organização do evento.

E usou jargão futebolístico para tentar demonstrar competência na preparação. "Vamos mostrar que além de ser bom de bola somos também bons organizadores", reiterou.

Concluiu seu discurso motivacional com um desgastado bordão sobre a expectativa do evento ser superior aos anteriores. "O Comitê, a Fifa e o governo estão absolutamente unidos num só objetivo, que é fazer a melhor Copa do Mundo de todos os tempos", concluiu. / E.B.