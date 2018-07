Ronaldo: comercial, fisioterapia e dúvida na previsão de volta Ronaldo não joga hoje em Presidente Prudente. Também não sabe se terá condições de voltar diante do Santos, domingo, no Pacaembu. Com contratura na panturrilha direita, o atacante faz tratamento intensivo no clube. Ontem, seguiu a rotina de fisioterapia. Mas teve um dia mais agitado do que de costume.