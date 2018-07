Ronaldo conhece Alex, de 5 anos, que pode ser seu filho Ronaldo voltou de Goiânia ainda no domingo. Foi para o Rio e muitos imaginavam que fosse para ganhar algumas horas das férias. Na verdade, foi conhecer o pequeno Alex, de cinco anos, supostamente fruto de um relacionamento com Michelle Umezu. A garçonete brasileira, que vivia no Japão em 2004, conheceu o atacante quando ele fez a pré-temporada com o Real Madrid.