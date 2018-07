Ronaldo critica atrasos de obras da Copa do Mundo

RIO - Membro do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, o ex-atacante Ronaldo comentou nesta terça-feira à noite sobre a decisão da Fifa de manter Curitiba como uma das sedes do Mundial. Em evento no Maracanã, de uma cervejaria do qual é garoto propaganda, o ex-jogador lamentou os atrasos nas obras dos estádios.

"Acho uma pena que o cronograma se atrase. É o nome do nosso país que vai lá para fora, mas acredito que vai sair tudo bem. Não é bom passar essa imagem para o mundo, porque nós mesmos nos comprometemos em fazer a Copa. E o importante era entregar tudo da melhor maneira possível", comentou ele.

Questionado se a permanência de Curitiba era um alívio para o COL, Ronaldo disse ainda esperar que todos os estádios sejam realmente entregues. "O nosso alívio é que esteja tudo pronto o quanto antes e que possamos focar em outras coisas da organização. Pena que esse assunto de estádio, esse assunto antigo, ainda esteja presente."