Ronaldo e Michael Phelps jogam golfe em torneio na China

HAIKOU - Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, e o ex-jogador Ronaldo vão jogar golfe juntos, na China. Os dois astros, assim como o ex-jogador de basquete Yao Ming e estrelas de Hollywood, são alguns dos convidados de luxo do Mission Hills World Celebrity, torneio que arrecadará fundos para ações beneficentes.

A competição será disputada na cidade de Haikou, no sul da China, entre sexta-feira e domingo, e também terá golfistas profissionais, que brigarão pelo prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões).

Phelps participou de um torneio de golfe pela primeira vez no início de outubro, na Escócia. Aposentado das piscinas, o ex-nadador tem se dedicado à nova modalidade e será a estrela de um reality show nos EUA. O programa, que vai ao ar no Golf Channel a partir de fevereiro, mostrará o aprendizado de Phelps com Hank Haney, ex-técnico de Tiger Woods.

Já Ronaldo é um competidor bastante assíduo. Já participou de eventos amistosos e até do Aberto do Brasil.