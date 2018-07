Ronaldo elogia a presença de Raí na diretoria do São Paulo

Companheiros na campanha vitoriosa na Copa de 1994, nos Estados Unidos, Ronaldo aprovou a inclusão de Raí na diretoria do São Paulo. Em Evento no Jardim Irene, domingo, o Fenômeno deu sua opinião sobre a nova função do amigo.

"Esse movimento é ótimo, o Raí é um cara sensacional, com uma história incrível dentro do São Paulo. Tenho encontrado muito o Raí nos últimos três, quatro anos, e ele vinha se preparando para isso, fazendo os melhores cursos disponíveis no mercado”, afirmou Ronaldo.

Para Ronaldo, a presença de ex-jogadores nos clubes é uma tendência que deverá aumentar no futuro. "Tenho certeza que é uma direção sem volta. Os grandes ídolos têm que ter um posicionamento maior do futebol, não só como jogador, mas como dirigentes. Precisamos, cada vez mais, renovar a turma toda do futebol."

Ao contrário de Raí, Ronaldo disse que não vai aceitar um futuro convite de Andrés Sanchez, caso ele vença a eleição presidencial no Corinthians.