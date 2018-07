Ronaldo enfrenta tabu de nunca ter superado o rival

A carreira de Ronaldo é movida por desafios e superação. Uma das atrações do clássico de hoje, o craque tem como missão no momento acabar com o jejum diante do arquirrival Palmeiras. Artilheiro corintiano em clássicos desde sua chegada, em 2009, com sete gols diante dos grandes adversários do Estado, o atacante tenta seu quarto gol contra o Alviverde e a primeira vitória.

Ganhar seria uma consagração particular, já que os duelos contra o Palmeiras trazem boas e más recordações ao Fenômeno. Seu primeiro gol após mais uma volta por cima na carreira ocorreu justamente contra o oponente. No dia 8 de março de 2009, em Presidente Prudente, ele salvou o time ao anotar o 1 a 1, de cabeça, já nos acréscimos, e correr para "derrubar" o alambrado. Na quente cidade do interior, ele voltaria a brilhar com outros dois gols em nova igualdade (2 a 2) e quebraria a mão após um choque com o volante Souza numa surra por 3 a 0.

Derrubar o Palmeiras esta tarde no Pacaembu seria o enredo ideal para o camisa 9 fazer as pazes com a torcida, que, na semana passada, o cobrou como nunca havia feito. "Alô Ronaldo, vamos jogar, o Coringão não é o seu spa", ouviu, num coro de mais de 300 integrantes das torcidas organizadas presentes num treino no Parque São Jorge.

"Teremos voltas importantes (Jucilei, Alessandro e Bruno César), a chegada do Tite, enfim, temos boas chances de melhora", garantiu, durante a semana, via Twitter. "Mesmo sem conseguir a vitória no final de semana (0 a 0 com o Guarani) tiramos um ponto de diferença do líder e seguimos vivos no campeonato", prosseguiu.

Fome de gols. Ronaldo está com saudade de balançar as redes. Na verdade, até fez dois diante do Guarani, ambos mal anulados. Agora, quer correr para a galera no Pacaembu, onde não marca desde a rodada de abertura, em maio.

A fome de bola do Fenômeno, demonstrada nos treinos, deixa os companheiros e o técnico animados, e leva enorme preocupação aos adversários. "Ele (Ronaldo) voltou e fez dois gols, mesmo anulados. É marcar o mais próximo possível", mostra respeito o artilheiro verde Kléber. "O Ronaldo superou lesões que outros não teriam superado. Não tem como proteger (a zaga), ele é diferenciado", endossa o técnico Felipão.

Já Tite faz festa por contar com um jogador que pode dar grande contribuição em sua estreia. "O Ronaldo tem grande capacidade técnica, é um grande definidor, jogador que faz a diferença." Diferença, aliás, notada em jogos importantes de 2009, mas ainda aguardada neste ano.