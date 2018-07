Ronaldo espera devolver provocação dos rivais com gols Ronaldo quebrou o tabu de nunca ter vencido o Palmeiras no domingo. Hoje, tenta fazer os corintianos comemorarem algo diante do Flamengo, seu (ex) clube de coração. Nas três vezes que o camisa 9 atuou diante dos cariocas, foram duas derrotas (1 a 0 e 2 a 0) e uma inútil vitória por 2 a 1, no Pacaembu, no qual o time lamentou a queda na Libertadores. Naquele dia, Ronaldo prometeu aos companheiros que faria de tudo para retribuir o carinho da torcida e apagar aquela decepção com conquistas. Levar o time à liderança nacional, nesta noite, é o primeiro passo.