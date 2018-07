Ronaldo já interage com a torcida sobre Seedorf

Ronaldo é um vencedor na carreira de jogador. E agora espera seguir os passos fenomenais fora das quatro linhas. Como empresário de marketing, ele já obteve sucesso ao trazer Adriano para o Corinthians e agora faz de tudo para também acertar com Seedorf. E o Fenômeno parece estar feliz com o que ouviu do amigo holandês, a ponto de já interagir com os corintianos sobre a possível contratação. "E aí galera do Corinthians, gostam da possibilidade de ter o Seedorf? Eu acho ele bom pacas, e vocês?", postou Ronaldo em seu Twitter.

No acerto de Adriano, Ronaldo só usou o Twitter para falar do assunto quando o negócio estava fechado. Agora, ao postar sobre Seedorf, já dá uma pista que um final feliz pode estar perto. "Falei com o Ronaldo e pedi para ele trazer tudo que tem do Brasil. Vou analisar melhor a proposta sem descartar o Milan", disse Seedorf ao SporTV. "Se fosse qualquer outro País, eu recusaria a proposta, mas como é o Brasil...", deixou o mistério no ar.

O holandês tem contrato com os italianos até junho. Já recebeu proposta de renovação, mas segue disposto a conhecer novos ares. Ele nunca escondeu sonhar jogar no Brasil.

No Corinthians, os jogadores já escancararam as portas para o holandês de português fluente ser o "dono" do meio-campo, por sua habilidade e experiência.

Veja também:

ESPN - Chicão planeja encerrar a carreira no Corinthians