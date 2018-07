Ronaldo lamenta morte de Daniel Piza

Piza e Ronaldo, que passa férias em Troncoso (BA), tinham uma relação de amizade também fora do ambiente profissional. O jornalista foi a primeira pessoa a divulgar a informação da aposentadoria do jogador, em fevereiro deste ano, pouco depois da eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores.

Daniel Piza deixa mulher, Renata Gonçalves Piza, e três filhos. O velório será realizado a partir das 15 horas deste sábado no Cemitério de Congonhas, em São Paulo. Paulistano de 41 anos, Piza era colunista do jornal O Estado de S.Paulo, onde começou a carreira em 1991. Escrevia aos domingos no Caderno 2 e, desde 2004, assinava também uma coluna sobre futebol, além de manter um blog no portal estadão.com.br. Advogado, formado no Largo de São Francisco, era escritor, com 17 livros publicados.