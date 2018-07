Ronaldo nega ter convidado Edmundo para fumar maconha

O ex-jogador Ronaldo afirmou ontem que não passou de uma brincadeira o convite que fez para Edmundo durante o jogo de despedida do goleiro Marcos, na última terça-feira, no Pacaembu. De acordo com a leitura labial das imagens da transmissão de televisão, Ronaldo chama o colega para beber e fumar maconha após o término da partida.

"Vamos tomar umas (cervejas)depois jogo?" E 'apertar unzinho'?", perguntou Ronaldo, enquanto sorria e fazia gestos com a mão direita para simular a ingestão de álcool e também o porte de um cigarro de maconha.

A gíria falada pelo ex-atacante é comumente utilizada para expressar o uso do entorpecente. A conversa entre os dois aconteceu em um momento em que a partida estava interrompida, ainda no primeiro tempo. As imagens do diálogo não mostram a qual reação Edmundo teve às perguntas.

Segundo a assessoria de imprensa de Ronaldo, o ex-jogador costuma fazer brincadeiras relacionadas ao uso de álcool e drogas e por isso, durante a partida festiva, realizou as perguntas em um momento de descontração com o seu amigo, Edmundo.

A reportagem tentou entrar em contato com Edmundo para falar sobre o caso, mas o ex-jogador não atendeu aos telefonemas.

Reencontro. Dentro de campo os dois estavam em equipes adversárias, embora ambos tenham feito parte da seleção brasileira na Copa de 1998. Ronaldo atuou pelo time do Brasil campeão da Copa de 2002 e Edmundo fez parte da equipe que representou o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999. A partida terminou em 2 a 2.