Ronaldo negocia com Ganso e outros 'fenômenos'

"Bom dia. Quero deixar claro que meu contato com o Ganso foi para trazê-lo como cliente da 9ine. Não tenho interesse em tirá-lo do Santos (se reuniram na sexta-feira)." Foi assim que Ronaldo iniciou o dia, nesta terça-feira. A internet (twitter, videoconferência, messenger) virou ferramenta de trabalho do Fenômeno para buscar seus clientes. A meta é gerenciar fenômenos do esporte, não importa a modalidade.

A lista, no futebol, é de dar inveja para qualquer treinador: Neymar, Ganso, Kaká, Adriano, Elano, Lucas, Seedorf... Por enquanto, Anderson Silva, lutador, e Falcão (fechou nesta terça), do time de futsal do Santos, já têm contrato assinado. "Falcão tem o perfil do profissional que buscamos. É campeão, se destaca no seu esporte e oferece grande potencial para atrair empresas que querem ter um atleta de ponta para patrocinar", disse Ronaldo.

A dupla, porém, deve ganhar companheiros em breve. Com Adriano, do Corinthians, e Kaká, do Real Madrid, está quase tudo certo. Ronaldo foi quem convenceu o Imperador a acertar com o Alvinegro e esteve presente em sua apresentação à imprensa e também à torcida. Com Kaká, tudo começou pelo twitter. Há duas semanas virou um encontro em Madri, onde o Fenômeno esteve para homenagem do Real.

Em 15 dias, Ronaldo ainda passou por Paris, Londres e Milão, onde se encontrou com o amigo Seedorf, convidando-o para reforçar o Corinthians e dando detalhes de como poderia lucrar sendo seu cliente na 9ine.

Ronaldo já falou com o pai de Neymar, com Papito, irmão e agente de Ganso, e inicia encontros com o são-paulino Lucas. A Ambev, uma das patrocinadoras do Fenômeno, fechou com a 9ine disposta a ampliar sua plataforma esportiva no Brasil. Ou seja, está à espera para investir na imagem de atletas de peso. Claro e Hypermarcas são outras parceiras do Fenômeno.

NA CARTEIRA DE RONALDO

Adriano. Reforço do Corinthians no Brasileiro

Está recebendo todas as dicas do amigo Ronaldo para se dar bem no novo clube

A. Silva. Campeão mundial de MMA

Primeiro cliente, lutador recebeu patrocínio de R$ 300 mi para a luta com Victor Belfort

Falcão. Estrela do futsal do Santos

Assinou nesta terça e se disse muito satisfeito e impressionado com profissionalismo da 9ine

Neymar. O craque do futebol nacional

Há tempos o atacante vem trocando elogios com o Fenômeno

Lucas. São-paulino é uma jovem promessa

Meia entrou na lista de Ronaldo após início de ano perfeito

Seedorf. Holandês se destaca no Milan

Meia recebeu convite do amigo para defender o Corinthians