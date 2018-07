Ronaldo pede que Balotelli 'não jogue talento fora'

"Nós todos fazemos bobagens, mas devemos saber quando é o momento de parar. Me vem à mente um exemplo que não tem nada a ver com Balotelli, porque são casos bem diferentes. Adriano tinha condições físicas e técnicas impressionantes, em campo fazia tudo o que queria, mas chegou um certo ponto no qual ele não conseguia mais. O conselho que posso dar a Balotelli é este: não jogue seu talento fora", declarou, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Balotelli está no Brasil, onde se prepara com a seleção italiana para disputar a Copa das Confederações. A estreia será diante do México, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. Segundo Ronaldo, este será um verdadeiro teste para o atacante. "No Maracanã se vê quem é um jogador de verdade e quem é um blefe. Digo isso para ele não se deixar impressionar."

O ex-jogador da seleção brasileira ainda exaltou o estilo de Balotelli em campo, mas voltou a alertar o atacante. "Ele tem o dom do talento. Sabe tocar a bola de um modo diferente e fazer gols, mas só isso não basta para ele alcançar todo seu potencial", comentou.