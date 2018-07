Ronaldo se propõe a dar 'mala branca'

Um descontraído treino de bobinho, antes mesmo do aquecimento, e lá estava ele, sem dores. Distribuindo gargalhadas, Ronaldo demonstrava estar recuperado da lesão na coxa direita e, consequentemente, revelando que participará da "decisão" com o Goiás. Está invicto no Campeonato Brasileiro - seis vitórias e quatro empates - e espera confirmar a fama de pé-quente no domingo, no Serra Dourada, para dar a terceira volta olímpica pelo Corinthians. Mas não basta ganhar, é necessário a ajuda do Guarani. E o camisa 9 admite até colocar dinheiro do bolso para incentivar os campineiros a segurarem o líder Fluminense, no Engenhão.

"Eu colocaria dinheiro, daria sim, por que não? Seria um incentivo ao Guarani. Não vejo, sem hipocrisia, problema em dar incentivo para os adversários vencerem suas partidas. Acho que vão existir muitas interpretações erradas, mas faria, sim", enfatizou o atacante, sem revelar quanto se proporia a pagar. "Mala tem imposto também? Então, tenho de ligar para a minha gerente, pô", brincou. "Eu sonho com nossa vitória e uma vitória heroica do Guarani no Rio. Com gol meu ou não, pouco importa, mas nós precisamos dessa combinação para sermos campeões e vamos torcer por ela", seguiu. Depois, corrigiu-se e admitiu que "basta" um empate dos campineiros.

Num dia em que ainda faria fotos publicitárias, gravaria participação em evento e se encontraria com parceiros, o Fenômeno mostrou que segue bom de papo. Por mais de meia hora, não fugiu de assuntos polêmicos, brincou, divertiu-se e confirmou sua volta no início da partida de domingo. "Eu me senti bem, ainda um pouquinho inseguro, pois foi o primeiro treino com bola. Ontem (quarta-feira) fiz trabalho forte na areia, de pique e velocidade, e correu tudo bem. Hoje (ontem), foi com bola, bom, não maravilhoso, mas amanhã (hoje) estarei mais seguro."

Nas duas decisões com a camisa corintiana, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambas em 2009, o Fenômeno deixou sua marca: foram dois gols diante do Santos e um contra o Internacional. Agora, quer, apenas, que tudo dê certo. "Futebol é cheio de surpresas e tudo pode ocorrer. Matematicamente temos chances, temos de acreditar", declarou.

Erguer a taça seria a recompensa por um ano ruim, de muitas lesões e pouco futebol. "Mudaria o cenário positivamente. Ganhar é ótimo, maravilhoso, mas temos de considerar que, se não ganharmos, fomos dignos e demos nosso melhor. Coletivamente, foi um ano bom que pode terminar maravilhosamente bem", enfatizou, descartando que só o título salva o ano. "Não temos de salvar nada, o ano foi maravilhoso. Olha os outros rivais da capital", provocou.

Já no balanço pessoal... "Diria que foi ruim, porque joguei poucas vezes. Quando entrei, correspondi. Porém, o ano se define por lesões chatas, persistentes. Espero que no próximo essas lesões me deixem em paz para fazer um ano divertido e fechar com chave de ouro."

Goiás sub-20. Entre quarta-feira e ontem, o Goiás inscreveu 15 garotos na CBF, que apareceram ontem no Boletim Informativo Diário (BID), e podem ser utilizados ainda neste Campeonato Brasileiro, já que pertencem ao clube. Ontem, o técnico Arthur Neto confirmou sua intenção de escalar um time só de garotos no domingo, contra o Corinthians, aproveitando alguns poucos profissionais que não estão sendo utilizados na Copa Sul-Americana, casos do lateral Jadilson, do atacante Wellington Monteiro e do meia Bernardo.