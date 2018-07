Ronaldo segue sem ''festa'' contra Fla

Ronaldo ainda não encontrou motivos para comemorar após duelo diante do (ex) clube de coração. Nas três vezes anteriores que encarou o Flamengo, havia amargado duas derrotas e um triunfo com gosto amargo pela eliminação da Libertadores. Ontem, no Rio, o Fenômeno foi bastante hostilizado, vaiado a cada toque na bola e, apesar do gol, mais um vez saiu lamentando.

"Não foi o que queríamos, acabamos tomando um gol de bola parada, num jogo bem equilibrado e infelizmente deixamos de conquistar mais dois pontos", afirmou o camisa 9, que fez pouco caso das provocações dos flamenguistas. "É pela relação que tive com o Flamengo, mas é um gol a mais para mim e para a minha torcida", enfatizou.

Estrela e grande esperança de colocar o Corinthians na liderança, Ronaldo tratou de tranquilizar a torcida. "O empate não foi de todo o ruim e o campeonato está aberto. Poderíamos ter saído com a vitória, que seria o ideal, porém, não foi possível. Agora, é bola pra frente, vamos descansar porque teremos algumas finais pela frente."

A vida do camisa 9 não foi fácil no Engenhão. Logo no primeiro toque, o Fenômeno viu que teria vida dura por parte dos flamenguistas, ao receber sonora vaia. Os rubro-negros ainda estão revoltados com uma suposta "traição" do jogador, que se recuperou no clube em 2008 e, no fim do ano, assinou contrato com o Corinthians. Na época, Ronaldo explicou, sem sucesso, que não recebeu proposta por parte dos dirigentes.

Ronaldo, contudo, estava tranquilo. Concentrado, chamou as jogadas e deu passes precisos como aos oito minutos, numa tabela com Ralf. Cara a cara, o volante chutou em cima do goleiro.

Sem correr muito, Ronaldo apostava na técnica para se livrar dos rivais. Chegou a ser agarrado pela perna por Ronaldo Angelim, após um drible, antes de balançar as redes, aos 30.

Mesmo sem muita movimentação, estava no lugar certo para abrir o placar. O terceiro gol no Nacional foi comemorado com abraço nos companheiros, um beijo na careca de Roberto Carlos e uma suave provocação: com os dedos indicadores, apontou o número 9 na parte de trás da camisa. Feliz, não deixou de agradecer ao passe preciso de Bruno César. "Valeu moleque", disse. Seria o gol da liderança, atrapalhado pelo empate de Diogo.

"Não saio satisfeito, não, porque estamos buscando o título e não conseguimos. Mas, repito, o campeonato está aberto."

A tônica foi seguida pelos companheiros. "O campeonato segue aberto, estávamos alguns pontos atrás do primeiro e chegamos de novo. É ter paciência, voltar a vencer contra o Avaí, já que quem está em cima também vai perder. Foi bom para a gente", disse Roberto Carlos. "O gol rápido (de empate) atrapalhou, mas o importante foi somarmos mais um (ponto) aqui, que vai fazer muita diferença no final."