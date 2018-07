Ronaldo só volta a jogar após a Copa

O corintiano terá de esperar 47 dias para voltar a ver o atacante Ronaldo em campo. O camisa 9, recuperando-se de contratura na panturrilha direita, só terá condições de jogo após a Copa do Mundo da África do Sul. A volta será diante do Ceará, dia 14 de julho, no Castelão. O consultor médico Joaquim Grava, um dos responsáveis por trazê-lo ao clube, ao lado do médico Paulo de Faria e do fisiologista Bruno Mazzioti, disse que a contusão não é grave, mas que não valeria a pena arriscar e colocá-lo em campo nos últimos três encontros antes do recesso para o Mundial.

Uma ultrassonografia realizada na quinta-feira constatou que a lesão ainda não está totalmente curada. "Eu tinha dado que poderia ter sido entre 7 e 10 dias (a recuperação), só que no controle de ontem (anteontem) essa lesão não teve evolução satisfatória", informou Grava. "Mas se o campeonato não parasse, ele poderia voltar daqui uns dois, três jogos", declarou. Ronaldo não enfrentou Grêmio, Fluminense e Prudente. Também perderá o confronto diante de Santos, amanhã, Internacional e Botafogo. No clássico contra o atual campeão paulista o time tenta manter a liderança do Brasileiro.

De acordo com os médicos, a lesão do jogador é moderada e está se tornando leve. Poupar o jogador significa não arriscar que ela se torne grave. É a primeira lesão muscular preocupante do Fenômeno em um ano e cinco meses de Parque São Jorge. Do mais, fratura na mão e fisgadas na coxa. "O número de lesões musculares dele em 2006 foi o pior, poucos sabem, mas ele tinha até o risco de não disputar o Mundial da Alemanha por causa de uma lesão na panturrilha com previsão de volta de 3 meses", revelou Bruno Mazzioti.

Durante a semana, o colunista Anselmo Góis, do Globo, trouxe uma declaração de Ronaldo de que "o corpo não aguenta mais, está pedindo para parar". Mazzioti, amigo do jogador há muito tempo, acha exagerado. "Vamos buscar o melhor dele para o segundo semestre e não tenha dúvida de que isso vai acontecer. Temos de pensar no ser humano, precisamos ajudar no desgaste psicológico dele, que não quer ficar parado, quer ajudar e isso (a lesão) o incomoda", seguiu o fisiologista. "Esse sacrifício faz parte da história que ele tem pelo futebol. O Ronaldo vai superar e fará um bom segundo semestre", repetiu. Sobre as possíveis causas da lesão, Mazzioti cometeu um deslize. "Excesso de jogos, pancadas, sobrepeso."

O técnico Mano Menezes mostrou confiança em ver Ronaldo ainda decidindo jogos para o Corinthians. "Ouvimos algumas ironias quando o tiramos diante do Fluminense (cortado na concentração), mas isso confirma que a gente não está fazendo algo diferente do que estamos falando", disse o treinador, para justificar a ausência naquele jogo. "O corpo dele já deve estar pedindo para parar há mais tempo. Talvez agora pedindo um pouco mais alto, mas não será agora. Ele está nos preparando para o futuro", observou. "Nós do futebol vamos sentir muito, pois se trata de um dos maiores do mundo, mas vemos que ele tem capacidade, força e futebol para seguir um pouco mais", analisou o treinador corintiano.