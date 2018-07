Ronaldo treina, faz um golaço e deve pegar Flu

Ontem, em trabalho de finalização no Parque São Jorge, o Fenômeno chamou a atenção pela disposição e pela precisão na hora de balançar as redes. Se na quarta-feira ele foi poupado (o treino foi sob chuva), ontem trabalhou forte e fez um golaço em Júlio César, lembrando o que marcou sobre o Santos na final do Paulista de 2009, por cobertura, em plena Vila Belmiro.

Golaço que o remete ao dia 8 de julho do ano passado. No reencontro com a torcida, após a conquista da Copa do Brasil, em Porto Alegre, o adversário também era o Fluminense. Numa bela noite de quarta-feira, com time completo no Pacaembu, o Corinthians deu show, numa apresentação de gala de seu camisa 9, autor de três gols, dois belíssimos, e ainda responsável pela jogada do outro gol, de Dentinho.

Foi a única vez que o Fenômeno fez três num jogo pelo Corinthians. Ele não fala em repetir a dose, mas brilhar no domingo significa manter o time na liderança do Nacional e iniciar sua caminhada para ser artilheiro de um Brasileiro, sonho de infância interrompido pela ida à Europa.

Mano Menezes não tem problemas para escalar o time diante dos cariocas. Mesmo o lateral Alessandro, poupado ontem, garante que joga.