Ronaldo vence, mas o golaço foi de Zidane

Foi um espetáculo para deixar as diferenças de lado, com intuito de proporcionar um show inesquecível e levantar uma bandeira importante: a luta contra a pobreza no mundo. A 10.ª edição do Jogo Contra a Pobreza deixou o gramado da Arena do Grêmio, repleto de estrelas da bola, com representantes de três gerações da mais alta qualidade do futebol mundial.

Desde as 21h, os flashes das máquinas digitais e câmeras de celulares não pararam de disparar. Era o desejo dos cerca de 60 mil torcedores de captar cada momento do que viam, dois times dos sonhos, encabeçados por Ronaldo e Zidane, embaixadores da Boa Vontade do PNUD (órgão da ONU para o desenvolvimento). O time de Ronaldo ganhou o jogo por 3 a 2, mas foi Zidane quem marcou um golaço.

Na arquibancada estavam lado a lado colorados com camiseta oficial do Inter e gremistas entusiasmados e exibidos pela qualidade de sua nova casa, a Arena. O palco para a apresentação do número de hoje não poderia ter sido melhor. E era um jogo entre amigos. Passes bonitos, cortesia e elegância nas jogadas - exemplo máximo disso foi Zidane, um lorde em campo.

O único ponto que deixou a desejar foi o gramado da Arena, num verde irregular mas aceitável, por causa do calor gaúcho. Já das arquibancadas vinham vaias quando Leandro Damião e Guiñazú, titulares do Internacional, tocavam na bola.

O jogo. Aos 18 minutos, Dida, mais novo contratado do Grêmio, deixou o campo com o joelho machucado, dando lugar a Danrlei. Já aos 25 minutos, Zidane, de fora da área, colocou no canto esquerdo, tirando o ídolo gremista da jogada, mas a bola explodiu na trave.

Dez minutos depois, o primeiro gol da partida foi resultado de uma tabelinha de duas gerações. Aos 36 minutos, Ronaldo lançou Neymar que, dentro da área, deixou para Bebeto marcar.

"Isso é só uma pequena retribuição que estamos dando para a galera que está no estádio e que comprou ingresso. Estou muito satisfeito e agradecido com tudo que está acontecendo", disse Ronaldo no intervalo.

Como já alertado pelo próprio camisa 9 durante a tarde, em entrevista coletiva, ele saiu do jogo aos dois minutos da etapa complementar devido a uma dor na virilha.

As 15 do 2.º tempo, Falcão, craque do futsal, chutou forte no canto, marcando o gol de empate para o time de Zidane. Seis minutos depois, Loco Abreu levantava para Zidane chutar de primeira e de canhota na entrada da área, marcando o gol da virada.

Aos 34, Cacá Ferrari, amigo de infância de Ronaldo, ampliou o placar. Ele escorou um cruzamento de Djalminha.

Sonho. Mas foram os 37 minutos do segundo tempo que entraram para a história, ao menos para dois meninos. Atletas de times amadores da grande Porto Alegre e moradores de comunidades carentes, Welerson substituiu Salgado, para os amigos de Zidane, e Bruno trocou com Cacá Ferrari,

Mas aos 42, Damião marcou o dele em plena Arena, virando para 3 a 2 a vantagem do time de Ronaldo. "É um evento importante, um dia importante. Estou muito contente com o público", declarou Zidane.