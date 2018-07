Ronda Rousey mostra tranquilidade na pesagem do UFC 170

LAS VEGAS - O primeiro encontro entre Ronda Rousey, campeã do peso-galo do UFC, com a desafiante Sara McMann, terminou com um amistoso aperto de mão. A atual detentora do cinturão, famosa pelas provocações, respeitou a rival da noite de sábado durante a pesagem desta sexta-feira. Mais do que isso, elogiou McMann.

"Será o encontro das duas melhores. Vai ser uma grande luta", disse Ronda Rousey.

EXALTADO

Já quem não estava muito na esportiva era Patrick Cummins. O campeão do GP dos pesados do Strikeforce, protagonista da outra grande luta do UFC 170, mostrou irritação com o estreante Daniel Cormier e forçou Dana White a ficar entre os dois.

Nas outras pesagens, maiores problemas apenas para Ernest Chavez. O lutador (que encara Yosdenis Cedeno no card preliminar pela categoria Peso-Leve) teve que tirar toda a roupa para bater o peso. Já os brasileiros Rafaello Trator, Raphael Assunção e Pedro Munhoz alcançaram a meta sem problemas.

Confira todas as lutas da noite:

CARD PRINCIPAL

Peso-galo: Ronda Rousey (61,2kg) x Sara McMann (61,2kg)

Peso-meio-pesado: Daniel Cormier (93kg) x Patrick Cummins (93kg)

Peso-meio-médio: Rory MacDonald (77,6kg) x Demian Maia (77,1kg)

Peso-meio-médio: Mike Pyle (77,6kg) x T.J. Waldburger (77,6kg)

Peso-meio-médio: Robert Whittaker (77,1kg) x Stephen Thompson (77,3kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-galo: Alexis Davis (61,2kg) x Jessica Eye (61,7kg)

Peso-galo: Raphael Assunção (61,7kg) x Pedro Munhoz (61,2kg)

Peso-galo: Cody Gibson (61,5kg) x Aljamain Sterling (61,5kg)

Peso-mosca: Zach Makovsky (56,7kg) x Josh Sampo (57,2kg)

Peso-leve: Rafaello Oliveira (70,3kg) x Erik Koch (70,3kg)

Peso-leve: Ernest Chavez (70,8kg) x Yosdenis Cedeno (70,53kg)