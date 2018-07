Rosângela Santos é eliminada nas semifinais dos 60m no Mundial Indoor

Com o tempo de 7s20 em sua bateria, a velocista brasileira ficou distante do tempo de todas as oito classificadas para a final. A pior marca entre as que avançaram e seguiram na luta por medalhas foi de 7s15, obtido pela marfinense Marie-Josee Talou.

Já a líder das eliminatórias desta prova, que não é olímpica, foi a jamaicana Elaine Thompson, com 7s04, que foi seguida de perto pela norte-americana Barbara Pierre (7s06) e pela holandesa Dafne Schippers (7s08), respectivas segunda e terceira colocadas.

Antes desta eliminação, Rosângela Santos havia avançado às semifinais com o 13º tempo das eliminatórias, então de 7s21. Ou seja, ela conseguiu melhorar muito pouco a sua marca e assim ficou bem longe de ficar perto da final da prova. Entretanto, a velocista correu mais ou menos dentro de suas expectativas, pois o seu recorde sul-americano, que é 7s17 nesta prova, também não lhe garantia vaga na disputa por medalhas em Portland, no Centro de Convenções do Oregon.

Depois do final da prova, exibindo cara de "poucas amigas" na entrevista que deu na zona mista da competição, Rosângela Santos ainda se mostrou irritada ao ser questionada sobre o doping de Ana Cláudia Lemos, principal velocista do Brasil, flagrada em exame antidoping fora de competição realizado pela Agência Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A substância encontrada no organismo da velocista de 27 anos foi a oxandrolona, um dos esteroides anabolizantes mais consumidos no País, conhecido pelo nome comercial de Anavar. Em entrevista ao SporTV, ela simplesmente se recusou a falar sobre o assunto.