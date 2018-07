Rosângela Santos fatura bronze nos 100m da Diamond League

Em grande fase, Rosângela Santos voltou a brilhar nesta quinta-feira. A brasileira conquistou a medalha de bronze na prova dos 100 metros na etapa de Oslo da prestigiada Diamond League, na Noruega.

Rosângela terminou a prova empatada com a norte-americana Jessica Young. Ambas marcaram 11s27. A definição do bronze para a brasileira precisou ser submetida ao Photo Finish, sistema eletrônico que analisa uma fotografia do momento em que as atletas cruzam a linha de chegada.

Apesar da medalha, Rosângela não se aproximou do seu recorde pessoal na distância, de 11s04, obtido na etapa de Eugene da Diamond League, nos Estados Unidos. A brasileira, contudo, segue em bom momento nas disputas. Somente neste ano ela já baixou seu recorde pessoal quatro vezes nos 100 metros.

O ouro ficou com a marfinense Murielle Ahouré, com 11s03. A jamaicana Veronica Campbell-Brown, medalhista olímpica nos 100 e nos 200 metros, levou a medalha de prata, com o tempo de 11s08.

O Brasil foi representado ainda por Keila Costa, no salto triplo. Ela foi a oitava colocada - última posição - com a marca de 13,58 metros. A medalha de ouro foi conquistada pela colombiana Caterine Ibarguen, com 14,68 metros.